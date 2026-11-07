Москва7 ноя Вести.Российские спортсмены Александр Бутько, Дамиан Козьмин, Илья Пенкин и Тимофей Голубенко стали чемпионами мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в двойном минитрампе. О том, как проходила борьба, батутисты рассказали в интервью информационной службе "Вести".

Первым на старт выходил Александр Бутько.

Мы настраивались заранее перед финалом, что нам надо выйти и сделать свои комбинации. И по большей части я так рассуждал - не знаю, парни согласны со мной или нет, - что будет, как будет – это уже решает Бог. Выходить на старт первым, начинать очень сложно. И когда я увидел, что я проиграл свой круг, я немножко расстроился. И когда видел, что все решается от американцев – встает он или нет – и понимал, что, выигрывая группу, мы уже бы 100% стали чемпионами, мне было очень волнительно, я не мог сдержать эмоций из-за этого поделился Бутько

Прыжок Бутько, по словам Ильи Пенкина, придал ему уверенности.

Я в этот момент разминался, и Дема [Дамиан Козьмин] подходит ко мне и говорит, что Саша прыгнул, все хорошо. Я успокоился. Мы все вместе, я это прочувствовал и из-за этого немножко запоздал и прибежал уже тогда, когда все наши спортсмены в кругу начали разминаться. Это немножко меня сбило, но я собрался. Был рад, когда приземлился на ноги. Я горжусь своей командой, своими друзьями, что завоевали такую трудную, невероятную медаль рассказал Пенкин

Дамиан Козьмин считает, что выполнил свою комбинацию идеально.

Выходил я с уверенностью, что нужно просто сделать комбинацию. Мне наш лидер Александр сказал, что нужно просто встать, просто сделать. И у меня получилось сделать ее идеально, как я не делал никогда. Я в полном шоке. Я встаю, понимаю, что сейчас все зависит от американца следующего. Прыгать с такими спортсменами в одном потоке придавало сил, надо было стремиться к такому уровню. И у меня более-менее получилось, я считаю сказал Козьмин

Спортсмены также рассказали, что помогли команде сплотиться и лучше узнать друг друга прошедшие перед чемпионатом сборы.

Серебряную медаль в чемпионате завоевала команда Португалии. Сборная США финишировала на третьем месте.

Ранее стало известно, что женская сборная России также одержала победу на Чемпионате мира по прыжкам на батуте.