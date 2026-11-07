Москва7 нояВести.Российские спортсменки Елена Нейман, Александра Лямина, Арина Каляндра и Полина Новолокина одержали победу на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Своими эмоциями девушки поделились с информационной службой "Вести".
Елена Нейман признается, что особенно горда тем, что команда наконец-то выступила под российским флагом и гимном.
Очень хотелось наконец-то показать и доказать, что вот мы здесь, мы в полном составе. И также было очень важно начать очень хорошо, потому что далее шли еще другие командные финалы, и хотелось задать нужный ритмсказала Нейман
Арина Каляндра добавила, что сомнений в победе практически не было.
Лично я чувствовала, что у нас команда целостная. У нас полноценных три человека, которые выступали, которые делают приемлемые комбинации для того, чтобы выигратьрассказала Каляндра
Выступавшая первой Александра Лямина рассказала о своих ощущениях.
Я была очень рада тому, что я сделала свою комбинацию. Моя задача была встать, конечно же. А когда я встала, я поняла то, что я уже выиграла круг, потому что у меня самая сильная комбинация в своем кругу. И я только надеялась на наших девочек, что они покажут тоже хороший результат, и радовалась своемуподелилась Лямина
Полина Новолокина призналась, что в момент награждения особенно растрогалась.
В тот момент, когда стояла на пьедестале, это была гордость. Даже немного слезы пробивались, потому что мы на международной арене давно не слышали гимна, тем более на таких крупных соревнованиях. Я прям гордилась своей командой, спасибо большое девочкам. Они выступили очень хорошо, очень достойно. Я горжусь нашей командой, спасибо им большоерассказала Новолокина
Второе место в чемпионате заняла сборная Бельгии с 22 баллами, третьими стали француженки, набравшие 21 балл.