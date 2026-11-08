Российские батутисты выиграли золото в общекомандном финале ЧМ в Китае

Батутисты из России выиграли общекомандный финал на чемпионате мира в Китае Российские батутисты выиграли золото в общекомандном финале ЧМ в Китае

Москва8 ноя Вести.Российские батутисты стали победителями общекомандного финала на чемпионате мира, который прошел в китайском Нанкине​​​.

По итогам выступлений спортсмены из России заработали 64 очка. В составе российской команды выступали Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Александр Бутько, Кирилл Козлов, Арина Каляндра, Матвей Белов и Галина Бегим.

На втором месте расположилась сборная Китая, набравшая 59 очков. Третьими стали португальцы с 56 очками.

На завершившемся турнире россияне завоевали шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и стали победителями общекомандного зачета соревнований.

Российские спортсмены выступали на ЧМ с национальной символикой.