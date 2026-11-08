Тренер Рыжков: на ЧМ по прыжкам на батуте все сработали как единый механизм

"Как единый механизм": тренер Рыжков о выступлении сборной РФ на ЧМ в Нанкине Тренер Рыжков: на ЧМ по прыжкам на батуте все сработали как единый механизм

Москва8 ноя Вести.Команда РФ выступила на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине как единый, живой, рабочий механизм. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился главный тренер сборной Алексей Рыжков.

Он также признался, что очень горд результатом команды.

[Испытываю] большую гордость, во-первых, за то, что ребята, вообще вся команда справилась, отработали все, как единый механизм, единый, живой, рабочий механизм. Спортсмены, тренеры, медицинский персонал, административный персонал. Все отработано просто было замечательно, потому что мы сидели, просчитывали. Мы приехали сюда на сбор за 8 дней. Сидели, просчитывали именно момент акклиматизации, когда ребята вольются. Все прошло, как говорится, на лайте. Самое главное, что все живы-здоровы, без травм – это самое главное. И, конечно, большая гордость за то, что крайний раз мы выигрывали в двадцать первом году общекомандный зачет рассказал Рыжков

Ранее российские спортсменки рассказали о своих успехах в Нанкине. Они отметили, что именно сплоченность команды помогла завоевать серебряные медали.