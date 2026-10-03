Кузнецова завоевала золото на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в ските

Арина Кузнецова стала чемпионкой Европы по стендовой стрельбе в ските Кузнецова завоевала золото на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в ските

Москва3 окт Вести.Российская спортсменка Арина Кузнецова выиграла золотую медаль в ските в дисциплине "соло" на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, проходящем в греческих Афинах.

Для россиянки эта награда стала дебютной медалью на текущем европейском первенстве.

Чемпионат Европы в Греции продлится с 27 сентября по 13 октября. Российские атлеты принимают участие в нейтральном статусе.

Ранее российский гимнаст Илья Заика завоевал первое место в чемпионата Европы 2026 года на кольцах и стал автором нового именного элемента в упражнениях.

До этого российские спортсмены Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов выиграли два золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу.