Москва3 октВести.Российская спортсменка Арина Кузнецова выиграла золотую медаль в ските в дисциплине "соло" на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, проходящем в греческих Афинах.
Для россиянки эта награда стала дебютной медалью на текущем европейском первенстве.
Чемпионат Европы в Греции продлится с 27 сентября по 13 октября. Российские атлеты принимают участие в нейтральном статусе.
Ранее российский гимнаст Илья Заика завоевал первое место в чемпионата Европы 2026 года на кольцах и стал автором нового именного элемента в упражнениях.
До этого российские спортсмены Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов выиграли два золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу.