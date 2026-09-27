Россиянин Заика завоевал золото турнира в Париже в упражнениях на кольцах

Гимнаст Заика стал победителем турнира в Париже в упражнениях на кольцах Россиянин Заика завоевал золото турнира в Париже в упражнениях на кольцах

Москва27 сен Вести.Илья Заика завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Российский гимнаст выиграл соревнования с результатом 14,566 балла.

На втором месте расположился представитель Армении Артур Аветисян (14,533 балла). Тройку лучших замкнул Никита Симонов, выступающий за Азербайджан (14,133).

Ранее стало известно, что 24-летний Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах. Речь идет о подъеме силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент официально получил название "Заика".