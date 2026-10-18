Женская сборная РФ одержала победу в соревнованиях шпажисток на этапе Кубка мира

Российские шпажистки взяли золото Кубка мира в Марокко Женская сборная РФ одержала победу в соревнованиях шпажисток на этапе Кубка мира

Москва18 окт Вести.Женская сборная России по фехтованию завоевала золотые медали командных соревнований шпажисток на этапе Кубка мира в Касабланке (Марокко), передает РИА Новости.

Россиянки Анастасия Рустамова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Кристина Ясинская в финале одолели сборную Италии со счетом 32:21 говорится в сообщении

Бронза досталась представительницам Эстонии.

Мужская команда в составе Георгия Бруева, Дмитрия Швелидзе, Кирилла Онищука и Дмитрия Гусева также дошла до финала, однако уступила сборной Казахстана со счетом 40:45, завоевав серебряные медали. Третье место заняла сборная Франции.

Турнир проходил с 15 по 18 октября. Российские спортсмены выступали на соревнованиях с национальной символикой.