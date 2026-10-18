Москва18 октВести.Женская сборная России по фехтованию завоевала золотые медали командных соревнований шпажисток на этапе Кубка мира в Касабланке (Марокко), передает РИА Новости.
Россиянки Анастасия Рустамова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Кристина Ясинская в финале одолели сборную Италии со счетом 32:21говорится в сообщении
Бронза досталась представительницам Эстонии.
Мужская команда в составе Георгия Бруева, Дмитрия Швелидзе, Кирилла Онищука и Дмитрия Гусева также дошла до финала, однако уступила сборной Казахстана со счетом 40:45, завоевав серебряные медали. Третье место заняла сборная Франции.
Турнир проходил с 15 по 18 октября. Российские спортсмены выступали на соревнованиях с национальной символикой.