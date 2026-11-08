Работали на показатели: гимнастки РФ о том, как завоевали золото на ЧМ в Нанкине

Российские гимнастки рассказали, как завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте Работали на показатели: гимнастки РФ о том, как завоевали золото на ЧМ в Нанкине

Москва8 ноя Вести.Российские гимнастки, взявшие золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине, старались работать на объективные показатели. Об этом ИС "Вести" рассказали спортсменки Мария Михайлова и Анджела Бладцева.

Могу сказать, что мы не ожидали. … Мы стремились попасть просто в тройку, сделать просто стабильные 10 элементов, ни о чем не думали. И, скорее, больше неожиданность была, что мы еще и смогли выиграть, чему мы очень были рады. Очень неожиданная медаль такая была для нас заявила Бладцева

Ранее батутисты РФ рассказали, что замотивировало их на победу в Нанкине. По их словам, их впечатлили результаты женской команды РФ.