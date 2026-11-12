19:09 12 ноября 2026 19:15 12.11.2026Татьяна РутковскаяСпортПутин призвал активнее развивать национальные виды спортаПутин призвал активнее развивать национальные виды спортаСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква12 нояВести.Об этом заявил президент РФ Владимир Путин Совет по развитию физической культуры и спорта.Читайте такжеПутин поручил утвердить концепцию массового спорта к лету 2027 года19:13 Путин призвал продолжать работу по защите интересов спортсменов из РФ17:07 5 нояПутин назвал условие для поддержки новых спортивных дисциплин13:17 23 октПутин поручил обеспечить должное финансирование спортивных федераций13:59 20 октПутин призвал увеличивать численность народонаселения России21:26 15 октПутин: традиции не должны быть антиквариатом, надо идти в ногу со временем18:44 1 октПутин: к будущему трудоустройству бойцов СВО нужно готовиться заранее16:15 19 авгПутин поручил помочь регионам, где наблюдается сложная бюджетная ситуация15:30 19 авгСпортВладимир Путин12.11.2026