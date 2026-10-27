Москва27 октВести.Международное сотрудничество в спорте, искусстве и энергетике должно укреплять связи между народами, а не становиться источником разобщения. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Глава государства поблагодарил министра энергетики и нефти Сенегала Эль-Хаджа Абдурахмана Диуфа за приглашение посетить юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября.
Все это имеет значение, действительно, для сотрудничества, для создания условийподчеркнул Путин
При этом российский лидер отметил, что некоторые международные спортивные организации своими действиями наносят ущерб сотрудничеству в этой гуманитарной сфере.
Спорт, так же как и искусство, сотрудничество в энергетике - это, безусловно, то, что должно не разъединять, а объединять народызаключил Путин
Ранее Путин заявлял, что спортивные федерации в России не должны оставаться без денег.