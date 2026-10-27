Путин: спорт, искусство и энергетика должны не разделять, а объединять народы

Путин заявил, что спорт, искусство и энергетика должны сближать народы Путин: спорт, искусство и энергетика должны не разделять, а объединять народы

Москва27 окт Вести.Международное сотрудничество в спорте, искусстве и энергетике должно укреплять связи между народами, а не становиться источником разобщения. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Глава государства поблагодарил министра энергетики и нефти Сенегала Эль-Хаджа Абдурахмана Диуфа за приглашение посетить юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября.

Все это имеет значение, действительно, для сотрудничества, для создания условий подчеркнул Путин

При этом российский лидер отметил, что некоторые международные спортивные организации своими действиями наносят ущерб сотрудничеству в этой гуманитарной сфере.

Спорт, так же как и искусство, сотрудничество в энергетике - это, безусловно, то, что должно не разъединять, а объединять народы заключил Путин

Ранее Путин заявлял, что спортивные федерации в России не должны оставаться без денег.