ФМБА: центры спортивной медицины планируется создать во всех регионах к 2031 г.

Центры спортивной медицины планируют создать во всех регионах к 2031 году ФМБА: центры спортивной медицины планируется создать во всех регионах к 2031 г.

Москва13 окт Вести.К 2031 году во всех регионах России планируется создать центры спортивной медицины. Об этом сообщила ИС "Вести" руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин поручил агентству создать национальный центр спортивной медицины на базе ФМБА. Такой центр заработал в мае 2025 года: в рамках него было сделано многое, чтобы вывести спортивную медицину на новый качественный уровень, подчеркнула она.

Наша задача в соответствии со стратегией – к 2031 году во всех регионах нашей страны создать центры спортивной медицины по единой методологии: правильно оснащенные, имеющие сбалансированный кадровый состав и, самое главное, единую методологию проведения углубленных осмотров тех, кто занимается соревновательной спортивной деятельностью и имеет достаточно высокие нагрузки проинформировала Скворцова

В ФМБА также рассказали о системе медико-биологического сопровождения спортсменов. Теперь каждый атлет имеет свой электронный паспорт здоровья и функционального состояния.