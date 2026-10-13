Правительство РФ утвердило концепцию спортивной медицины до 2030 и 2036 годов Мишустин: кабмин утвердил концепцию спортивной медицины до 2030 и 2036 годов

Москва13 окт Вести.Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами РФ​​​.

Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, разработанную по поручению президента сказал он

По его словам, стратегия направлена на достижение национальной цели по сохранению населения, а также на укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Кроме того, документ призван сформировать межведомственную систему, которая поможет тренирующимся россиянам раскрыть потенциал и повысить спортивные результаты.

Продолжить инфраструктурное развитие, что в том числе предполагает наращивание возможностей центров спортивной медицины, оснащенных современным оборудованием. Чтобы уже на ранней стадии выявлять риски, проводить диагностику, непрерывный мониторинг состояния здоровья спортсменов и медицинскую реабилитацию. Причем такая помощь должна быть доступна как профессионалам, так и любителям. подчеркнул Мишустин

Стратегия также включает меры по подготовке квалифицированных кадров в этой сфере, развитию научных исследований, направленных на разработку, апробацию и внедрение современных методов диагностики, профилактики и восстановления.