В России утверждена концепция развития математики Кабмин утвердил концепцию развития математики до 2030 года

Москва28 сен Вести.Кабмин утвердил концепцию развития математики в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

[Концепция призвана] обеспечить активное применение фундаментальных исследований в приоритетных высокотехнологичных сферах рассказал глава правительства

По словам Мишустина, благодаря этому будут получены дополнительные возможности не только для таких сфер, как промышленность, медицина и сельское хозяйство, но и для энергетики, авиастроения, космической индустрии.

Премьер-министр сообщил, что концепция предполагает укрепление сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок. Благодаря этому специалисты смогут использовать современную инфраструктуру и, частности, совершать прорывные открытия, сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на нормы санитарных правил (СанПиН) сообщили, что математика является самым сложным предметом для учеников начальной школы.