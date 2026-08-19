Москва19 авгВести.Математика является самым сложным предметом для учеников начальной школы, сообщает ТАСС со ссылкой на нормы санитарных правил (СанПиН).
Для учащихся 1-4-х классов математике присвоили максимальные 8 баллов по шкале трудности. Второе место по уровню сложности заняли русский (родной) и иностранные языки – по 7 баллов.
Информатика и окружающий мир получили по 6 баллов, а литературное чтение – 5 баллов.
Наименьшую сложность для младшеклассников представляет физическая культура – она получила 1 балл. Технология набрала 2 балла, а изобразительное искусство и музыка – по 3 балла.
Ранее стало известно, что, согласно методическим рекомендациям Минпросвещения России, учебная нагрузка в школах может распределяться по двум вариантам: со снижением к середине недели или ее концу.
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