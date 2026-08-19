Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы Самым трудным предметом в начальной школе признана математика

Москва19 авг Вести.Математика является самым сложным предметом для учеников начальной школы, сообщает ТАСС со ссылкой на нормы санитарных правил (СанПиН).

Для учащихся 1-4-х классов математике присвоили максимальные 8 баллов по шкале трудности. Второе место по уровню сложности заняли русский (родной) и иностранные языки – по 7 баллов.

Информатика и окружающий мир получили по 6 баллов, а литературное чтение – 5 баллов.

Наименьшую сложность для младшеклассников представляет физическая культура – она получила 1 балл. Технология набрала 2 балла, а изобразительное искусство и музыка – по 3 балла.

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