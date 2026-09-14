В России принята стратегия развития креативной экономики до 2036 года

Кабмин утвердил стратегию развития креативной экономики до 2036 года В России принята стратегия развития креативной экономики до 2036 года

Москва14 сен Вести.Правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Подготовлена стратегия развития креативной экономики. Продукцией этого сектора каждый из нас пользуется ежедневно - это и фильмы, и музыка, книги, журналы, видео, народные художественные промыслы и современные медиа, а также созданный талантливыми, творчески мыслящими людьми целый комплекс других индустрий отметил Мишустин

Документ разрабатывался при участии ведущих экспертов и представителей регионов. В числе ключевых задач новой стратегии премьер назвал формирование профильной инфраструктуры в субъектах страны, включая институты развития, современные творческие площадки и креативные кластеры.