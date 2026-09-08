Минэкономразвития определило товары и услуги креативных индустрий РБК: в перечень креативной продукции вошли одежда, игры, кино, СМИ и общепит

Москва8 сен Вести.Минэкономразвития определило перечень товаров и услуг, которые будут относиться к креативным индустриям: в него вошли, в частности, одежда и обувь, книги, музыкальные инструменты, компьютерные игры, программное обеспечение, услуги музеев, ресторанов и кафе. Проект документа есть в распоряжении РБК.

В ведомстве рассчитывают, что единая классификация позволит точнее оценивать вклад творческого сектора в экономику, включая объем производства, валовую добавленную стоимость и занятость. Ранее Минэкономразвития разработало стратегию, предусматривающую увеличение вклада креативной экономики в валовой внутренний продукт России с 4,2% в 2025 году до 7,7% к 2036 году.

В перечень вошли товары и услуги из 16 направлений, включая народные художественные промыслы, арт-индустрию, кино, книгоиздание, музыку, дизайн, моду, средства массовой информации (СМИ), рекламу и разработку программного обеспечения.

В частности, к креативной продукции предложено отнести изделия народных промыслов, обработанные стекло и керамику, изделия из камня, кости и перламутра, а также оригиналы картин, графики и скульптуры. В список также вошли услуги фотографов.

В сфере моды будут учитывать пошив одежды, штор, покрывал и других изделий легкой промышленности, производство бижутерии и изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу.

К креативным товарам и услугам также отнесут производство игр и игрушек, разработку программного обеспечения и издание компьютерных игр. В сфере развлечений в перечень попали услуги парков отдыха, компьютерных клубов, а также организация световых, звуковых представлений и фейерверков.

В музыкальной сфере креативными предложено считать практически все виды музыкальных инструментов, а также услуги концертных залов, музыкальных и танцевальных школ, клубов и домов культуры.

В перечень также включили деятельность музеев, библиотек, галерей, экскурсоводов и гидов, работу СМИ и рекламных агентств. Отдельно указаны услуги ресторанов, кафе и предприятий быстрого питания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что столица является ядром креативной экономики России. На город приходится четверть всех занятых в этой отрасли.