В России утверждена стратегия развития биоэкономики Мишустин: правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в РФ

Москва5 окт Вести.Правительство РФ реализует ряд мер для ускоренного внедрения отечественных решений в области биологии, в том числе утвердило стратегию развития биоэкономики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь для достижения этих целей по поручению главы государства утверждена соответствующая стратегия развития биоэкономики добавил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами

Стратегия предусматривает создание благоприятных условий для предприятий, которые выпускают инновационную современную продукцию на основе биологических ресурсов.

Премьер уточнил, что речь идет не только о различных видах топлива, но и о лекарственных препаратах.

Ранее сообщалось, что правительство России займется созданием межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины.