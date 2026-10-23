Москва23 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил расширить применение технологий ускоренной регенерации тканей, разработанной бурятской компанией "Шэнэскин". Перечень президентских поручений опубликован на официальном сайте главы государства.

Ответственными за исполнение поручения назначены правительство России и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Рассмотреть вопросы об оказании поддержки… в реализации проектов… расширения… применения разработанной обществом с ограниченной ответственностью "Шэнэскин" технологии ускоренной регенерации и восстановления тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками специальной военной операции говорится в документе

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об утверждении в России стратегии развития биоэкономики, а также об ускоренном внедрении отечественных разработок в области биологии.