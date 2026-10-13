Москва13 окт Вести.К 2036 году все спортсмены, которые подвержены высоким нагрузкам, должны будут проходить углубленные медицинские осмотры. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По ее словам, медосмотры будут проводиться по единой современной программе медико-биологического обеспечения.

К 2036 году все спортсмены, которые имеют высокие нагрузки, а это не менее 350 тысяч человек, должны проходить уже углубленные осмотры по вот этой единой современной программе медико-биологического обеспечения сказала Скворцова

Она также сообщила о планах к 2031 году создать во всех регионах России центры спортивной медицины, которые будут работать по единой методологии.

Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Стратегия прежде всего направлена на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей. Также в рамках стратегии планируется сформировать межведомственную систему, которая будет способствовать тому, чтобы все россияне, занимающиеся спортом, независимо от уровня их подготовки и возраста, могли раскрыть свой потенциал и повысить спортивные результаты.