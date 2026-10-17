Москва17 октВести.Число врачей по спортивной медицине к 2036 году планируется увеличить в России почти в два раза - минимум до 2,5 тысячи, передает ТАСС со ссылкой на Стратегию развития спортивной медицины в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии: не менее 2 500 врачей по спортивной медицине осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохраненияговорится в документе
Уточняется, что сейчас число таких врачей в стране составляет 1 328 человек.
Ранее сообщалось, что к 2031 году во всех регионах России планируется создать центры спортивной медицины.