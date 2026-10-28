Более 2 млрд рублей вычета за занятия спортом выплатили россиянам в 2026 году

Россиянам выплатили более 2 млрд рублей вычета за занятия спортом в 2026 году Более 2 млрд рублей вычета за занятия спортом выплатили россиянам в 2026 году

Москва28 окт Вести.В 2026 году россиянам выплатили более двух миллиардов рублей налогового вычета за занятия спортом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Объем возвратов гражданам увеличился с 650 млн рублей в 2023 году до почти 1,8 млрд рублей в 2025 году. Только за три квартала 2026 года гражданам вернули 2 млрд рублей заявил Дегтярев

Он добавил, что Минфин России и Федеральная налоговая служба вместе с Министерством спорта упростили процедуру получения вычета и включения в перечень. Число организаций в перечне увеличилось с 4,5 тысячи до 12,6 тысячи.

В дальнейшем пополнение перечня планируется сделать автоматическим, без необходимости проходить процедуру включения.