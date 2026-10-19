Налоговый вычет за обучение можно оформить в упрощенном порядке с 2027 года

В России упростили оформление налогового вычета за обучение Налоговый вычет за обучение можно оформить в упрощенном порядке с 2027 года

Москва19 окт Вести.В России вводится упрощенный порядок оформления налогового вычета за обучение. Он начнет действовать с 1 января 2027 года, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Георгий Камнев.

По словам собеседника агентства, вычет можно будет оформить быстрее и без лишних нервов, поскольку не придется долго собирать подтверждающие документы.

Камнев отметил, что условия предоставления вычета остаются без изменений, но теперь налоговый орган самостоятельно получает соответствующую информацию (договоры на обучение, справки, чек об оплате и пр.) от организаций и составляет предварительное заявление на вычет, которое размещается в личном кабинете налогоплательщика.

Человеку остается только все проверить, уточнить реквизиты счета в банке, куда он хочет получить возврат, и подписать документ сказал депутат

Он также уточнил, что организация, которой человек заплатил за обучение, должна быть участником электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой, и порекомендовал прояснить этот момент непосредственно в учебном заведении.

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