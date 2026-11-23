Москва23 ноя Вести.Благодаря ИТ-решениям и цифровизации процессов Федеральная налоговая служба России (ФНС) автоматизировала получение налоговых вычетов – срок возврата средств сократился до восьми дней. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель службы Даниил Егоров.

Он напомнил, что раньше процесс получения денег занимал долгие месяцы.

Раньше для того, чтобы получить деньги по вычету, нужно было потратить примерно месяца четыре. Сегодня, если мы говорим о классической системе вычета, которую мы тоже упростили, то это примерно 20 дней. Если мы говорим о том, где мы нашли способы автоматизации, то это уже 8 дней. Это, например, то, что происходит в организации процессов и администрирования налогообложения наших граждан