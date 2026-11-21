Москва21 ноя Вести.Развитие Федеральной налоговой службы России непосредственно связано с будущим страны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров.

Он заверил, что на сотрудников налоговой службы всегда можно положиться.

Я не разрываю будущее службы, конечно, с будущим страны. И в этой стране на нас точно смогут полагаться все: и государство, и бизнес, и граждане, и наши сотрудники. И мы должны будем и соответствовать времени, и быть еще более технологичными, и быть безопасными подчеркнул он

Также Егоров сообщил, что внедрение единого налогового счета (ЕНС) позволило в 10 раз сократить количество ошибок при заполнении платежей.