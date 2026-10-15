Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета". Так он обратился к руководителю ФНС на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Даниил Вячеславович, хочу спросить вас как главного кормильца бюджета Российской Федерации. Как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса? сказал глава государства

Обсуждение касалось мер поддержки компаний, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Министр экономического развития Максим Решетников предложил расширить поддержку таких предприятий и отметил, что инициатива уже согласована с Минфином.

По словам Решетникова, предлагаемые меры предусматривают снижение налога на прибыль, поступающего в региональные бюджеты. Если потери других регионов правительство сможет компенсировать, то в случае с Москвой это вызовет сложности.

Ранее в ФНС сообщили, что более 90% россиян получают электронные уведомления о налогах