Песков: пояснения по бюджету лучше запрашивать у экономического блока

Песков переадресовал правительству вопрос об изменении налоговой политики Песков: пояснения по бюджету лучше запрашивать у экономического блока

Москва27 сен Вести.В рамках проекта бюджета России были представлены также инициативы, меняющие налоговую политику. Комментировать эти изменения лучше представителям экономического блока правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время разговора с журналистом Александром Юнашевым он переадресовал вопросы министрам кабмина.

Вы знаете, это скорее тема все-таки больше правительственная. Экономический блок там все-таки работает над бюджетом. И, конечно, пояснение в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда пояснил Песков

Ранее стало известно, что в рамках бюджетного пакета законопроектов Минфин предложил расширить налоговую базу НДФЛ.