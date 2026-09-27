Москва27 сенВести.В рамках проекта бюджета России были представлены также инициативы, меняющие налоговую политику. Комментировать эти изменения лучше представителям экономического блока правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время разговора с журналистом Александром Юнашевым он переадресовал вопросы министрам кабмина.
Вы знаете, это скорее тема все-таки больше правительственная. Экономический блок там все-таки работает над бюджетом. И, конечно, пояснение в ходе работы над бюджетом лучше давать оттудапояснил Песков
Ранее стало известно, что в рамках бюджетного пакета законопроектов Минфин предложил расширить налоговую базу НДФЛ.