Единый налоговый счет позволил в 10 раз сократить количество ошибочных платежей ФНС: единый налоговый счет в 10 раз сократил число ошибочных платежей

Москва21 ноя Вести.Единый налоговый счет (ЕНС) позволил десятикратно сократить количество ошибок при заполнении платежей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Также в 41 раз сократилась сумма ошибочных платежей – с 466 млрд рублей до 11,4 млрд.

Первое, что мы сделали, мы сказали: "Все, теперь налоговая служба сама распределяет все деньги по всем бюджетам страны". За нами, как за налогоплательщиками, единственная обязанность – на свой единственный счет уплатить налог по своему ИНН. У нас десятикратно сократились ошибки в заполнении платежей. Доходило вплоть до того, что триллион невыясненных платежей в год был… Мы создали эту систему, и скорость уплаты налогов выросла кратно рассказал Егоров

Единый налоговый счет – это виртуальный кошелек, который ФНС открыла для каждого физического лица, индивидуального предпринимателя или организации. В нем учитываются все начисленные налоги, взносы, а также деньги, которые были внесены для их уплаты.

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