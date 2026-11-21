ФНС России реализовала в Абхазии совместный проект по онлайн-кассам

ФНС России делится опытом внедрения цифровых сервисов с 13 государствами ФНС России реализовала в Абхазии совместный проект по онлайн-кассам

Москва21 ноя Вести.Федеральная налоговая служба России делится с иностранными коллегами опытом внедрения цифровых сервисов. Об этом рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью ИС "Вести".

С 13 государствами заключено соглашение о техническом сотрудничестве, уточнил он.

Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Узбекистан, и много-много других стран, Египет. Яркий пример – в Абхазии коллеги как раз реализовывали вместе с нами проект по онлайн-кассам отметил Егоров

Ранее в ФНС сообщили о формировании доверия между налогоплательщиком и государством, благодаря проводимой разъяснительной работе.