Москва30 окт Вести.Федеральная налоговая служба начала тестировать новую систему для выявления скрытых доходов самозанятых. Она помогает находить подозрительные операции, в том числе регулярное аннулирование чеков в приложении "Мой налог", сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, его слова передают "Ведомости".

Если я (самозанятый - прим. ред.) массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание сказал он

ФНС также учитывает случаи, когда чеки аннулируются банками или цифровыми платформами, через которые работают самозанятые.

Новая система уже проходит тестирование в российских регионах. За девять месяцев 2026 года ФНС привлекла к ответственности около 3 тыс. самозанятых за неправомерную отмену чеков на общую сумму около 300 млн рублей. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 20% от суммы операции, за повторное - 100%.

Ранее замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин сообщил, что в России планируют подготовить концепцию переходного специального налогового режима. Такой механизм должен позволить предпринимателям постепенно повышать налоговую нагрузку по мере развития бизнеса.