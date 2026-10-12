ФНС: ряд пользователей могут не получать чеки при сбоях в сервисах "Яндекса"

ФНС разъяснила, как будут формировать чеки при сбоях в сервисах "Яндекса" ФНС: ряд пользователей могут не получать чеки при сбоях в сервисах "Яндекса"

Москва12 окт Вести.Некоторые пользователи могут не получать кассовые чеки за оказанные услуги или покупки из-за временных ограничений в работе сервисов компании "Яндекс". Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Согласно этой информации, после восстановления сервисов чеки сформируют в установленном порядке.

По всем расчетам, по которым не были выданы чеки, будут сформированы кассовые чеки коррекции в соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ после восстановления штатной работы технической инфраструктуры и сервисов сказано в материале

В ФНС уточнили, что также могут быть сбои при выдаче чеков плательщиками налога на профессиональный доход (НПД), которые работают через программные продукты компании. Эти чеки также появятся после полного возобновления работы сервисов.

В ФНС рекомендовали самозанятым, работающим через платформы "Яндекс", не формировать самостоятельно чеки в приложении "Мой налог" до 1 ноября 2026 года, чтобы избежать их дублирования.

На днях дата-центры компании "Яндекс" подверглись атакам со стороны дронов ВСУ в ряде городов. 11 октября в "Яндексе" заявили, что постепенно восстанавливают работу своих сервисов.