Москва18 ноя Вести.Сервисы "Яндекса" могут определять домашний адрес пользователя на основе анализа его закладок, тегов и меток на карте. Эту локацию программа будет предлагать как "наиболее вероятный вариант" при оформлении заказов. Об этом пишет РБК.

Как пояснили изданию в пресс-службе компании, "Яндекс" не будет помечать "наиболее вероятный вариант" как домашний адрес без подтверждения от пользователя.

Адрес всегда можно заменить на другой, изменить пометку или удалить его в настройках аккаунта пояснили в компании

Ранее все сервисы "Яндекса" пережили масштабный сбой, начиная от приложения "Яндекс GO", заканчивая "Яндекс Банком". Работоспособность всех систем уже восстановлена.