Сбой сервисов "Яндекса" затронул оформление билетов и ваучеров АТОР предупредила о задержках с туристическими документами из-за сбоя "Яндекса"

Москва11 окт Вести.Клиенты некоторых туристических агентств могут столкнуться с задержками при оформлении билетов и ваучеров из-за перебоев в работе сервисов "Яндекса". Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В организации подчеркнули, что технические неполадки затрагивают выписки только тех документов, которые запрашивают у туроператоров по дублирующим каналам связи.

Из-за перебоев в работе сервисов "Яндекса" сегодня у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов говорится в Telegram-канале АТОР

Отмечается, что задержки не повлияют на уже оформленные поездки. Вылеты по ранее выписанным билетам состоятся, даже если документы пока не поступили на электронную почту туристов. Оплаченные гостиницы и другие услуги в составе туров также сохраняются.

Ранее в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, затронувший работу сайтов и приложений.

В "Яндексе" сообщили о постепенном восстановлении доступа к своим сервисам. При этом отдельные функции по-прежнему не работают.