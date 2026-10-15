Сбой в работе "Яндекса" не оказал значимого влияния на туристическую отрасль РФ

АТОР: сбой у "Яндекса" не повлиял на туристическую отрасль РФ Сбой в работе "Яндекса" не оказал значимого влияния на туристическую отрасль РФ

Москва15 окт Вести.Атаки украинских беспилотников на дата-центры "Яндекса" в Калужской, Рязанской и Владимирской областях не привели к серьезным проблемам для туристов. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, возникшие технические сложности были локализованы внутри туркомпаний.

В первые дни у некоторых туроператоров не работали сайты, системы бронирования, но благо это были выходные и оперативно были приняты меры. Те проблемы, которые пока не решены "Яндексом", это все-таки внутрикорпоративная история, которую либо ждут, когда решится, либо решают какими-то другими способами отметила Ломидзе

Она добавила, что временные перебои в работе сайтов и систем бронирования не оказали существенного влияния на отдых россиян.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" восстановил работу большинства функций умных устройств и чата с "Алисой AI" после масштабного сбоя.