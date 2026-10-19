Москва19 октВести.Все сервисы "Яндекс Go", в том числе доставка еды, аренда авто и самокатов, снова доступны пользователям, сообщили в компании.
Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон - все это вновь доступно в "Яндекс Go" и приложениях сервисовговорится в тексте
11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире остановил работу после атаки беспилотников. Кроме того, вследствие ударов БПЛА были повреждены ЦОД компании в Рязанской области и Калуг.