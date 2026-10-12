В Госдуме предложили давать отсрочки по кредитам из-за сбоев в "Яндексе" Депутат Ким предложила давать кредитные отсрочки из-за проблем с дата-центрами

Москва12 окт Вести.В России банкам стоит задуматься о введении льготного режима и отсрочек по платежам при сбоях в дата-центрах. Такое мнение выразила член комитета Государственной думы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким в комментарии изданию "Абзац".

Банкам стоит подумать о введении льготного режима или отсрочки по платежам для клиентов в случаях прекращения доступа к цифровым сервисам из-за проблем с дата-центрами сказала депутат

Ранее дата-центры компании "Яндекс" подверглись атакам со стороны украинских беспилотников в ряде городов. 11 октября в "Яндексе" сообщили, что постепенно восстанавливают работу своих сервисов.