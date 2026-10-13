Частично восстановлен доступ к платежам и переводам по "Яндекс Пэй" "Яндекс" частично восстановил доступ к платежам у пользователей "Пэй"

Москва13 окт Вести.Для части пользователей сервиса "Яндекс Пэй" восстановлен доступ к переводам и платежам. Об этом сообщил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов, его слова приводит Telegram-канал компании.

Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно также возвращаются переводы в Сейвах, по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими говорится в публикации

В компании подчеркнули, что "Яндекс Пэй" все еще работает с перебоями. Чтобы справиться с высокой нагрузкой, разработчики открывают доступ к платежам и переводам поэтапно.

Уточняется, что оплата пластиковыми картами и платежными стикерами функционирует в полном объеме.

В качестве компенсации пользователям, у которых уже есть накопительные счета в "Яндекс Пэй", компания повысит ставку до 20% годовых на период с 11 по 17 октября без дополнительных условий.

Ранее в результате атак украинских беспилотников была повреждена инфраструктура сразу трех дата-центров "Яндекса": в Сасово в Рязанской области, Калуге и Владимире.