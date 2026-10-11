Записи о счетах клиентов "Яндекс Пэй" не пострадали при сбое

"Яндекс" сообщил о состоянии счетов клиентов "Яндекс Пэй" после сбоя Записи о счетах клиентов "Яндекс Пэй" не пострадали при сбое

Москва11 окт Вести.Записи о счетах клиентов "Яндекс Пэй" не пострадали в результате сбоя в работе сервисов "Яндекса", сообщили в компании.

Руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов пояснил, что сами деньги не хранятся в дата-центре, а записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках

Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна заявил он

На этой неделе украинские беспилотники атаковали дата-центры компании Яндекса" в трех городах.

Компания постепенно возобновляет работу своих сервисов после масштабного сбоя, однако некоторые функции пока остаются недоступными. Так, временно ограничена работа отдельных функций платформы "Яндекс 360", включая облачное хранилище "Яндекс Диск"