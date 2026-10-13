"Яндекс" отменил плату за "Яндекс 360" и Yandex Cloud до конца октября

"Яндекс 360" и Yandex Cloud будут бесплатными до конца октября "Яндекс" отменил плату за "Яндекс 360" и Yandex Cloud до конца октября

Москва13 окт Вести.Платформа Yandex Cloud и сервис "Яндекс 360" будут бесплатными до конца октября для всех действующих клиентов. Об этом 13 октября сообщили в "Яндексе".

Сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы. В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности. В "Яндекс 360" - не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса цитирует ТАСС сообщение компании

Ранее во вторник 13 октября часть пользователей "Яндекс Пэй" вновь получила возможность совершать платежи и переводы. Об этом сообщил руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов в Telegram-канале компании. В "Яндексе" уточнили, что "Яндекс Пэй" по-прежнему функционирует с перебоями, а доступ к операциям открывают поэтапно, чтобы выдержать высокую нагрузку.

Сбои в сервисах "Яндекса" стали следствием атак украинских беспилотников, из-за которых пострадала инфраструктура сразу трех дата-центров компании - в Сасово в Рязанской области, Калуге и Владимире.