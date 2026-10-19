Минфин РФ: продление эксперимента по налогам для самозанятых обсудят в 2027 году

Продление эксперимента по самозанятым будет обсуждаться в 2027 году Минфин РФ: продление эксперимента по налогам для самозанятых обсудят в 2027 году

Москва19 окт Вести.Продление эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых в России будет обсуждаться в 2027 году. Об этом в Душанбе заявил участник российской правительственной делегации статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, сообщает ТАСС.

Спецналог для самозанятых введен в РФ до 31 декабря 2028 года. Официально он называется НПД – налог на профессиональный доход. На вопрос о продлении эксперимента после 2028 года ответил замминистра финансов России.

Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться в следующем году пояснил Сазанов

Дискуссию о продлении эксперимента по НПД Алексей Сазанов анонсировал еще в конце прошлого года.

Число самозанятых, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в России уже превысило 15 миллионов человек. При этом самозанятые с доходом до 2,4 миллиона рублей в год могут вести свой бизнес легально, установив специальное приложение. Они платят налоги по ставке 4% при работе в качестве физического лица или 6% при работе в качестве юридического лица или в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) без предоставления отчетности. При этом налог начисляется только с фактически полученного дохода. Если в каком-то месяце дохода не было, то никакого налога платить не нужно.

Алексей Сазанов прибыл в Душанбе вместе с главой российского правительства Михаилом Мишустиным для участия в 25-м заседании Совета глав правительств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). В юбилейном заседании примут участие премьеры 10 государств объединения. В столице Таджикистана Сазанов также ответил на вопросы о введении в РФ налога на сверхдоходы.