В России могут объединить налоговые режимы для самозанятых и микробизнеса ФНС предложила разработать единый налоговый режим для малого бизнеса

Москва22 окт Вести.В России планируют разработать концепцию переходного специального налогового режима, который позволит предпринимателям постепенно увеличивать налоговую нагрузку по мере роста бизнеса. Об этом заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин.

В ходе выступления на Всероссийском налоговом форуме Торгово-промышленной палаты Сатин отметил, что основу нового механизма предполагается сформировать до конца 2026 года или в начале 2027-го.

Вот тот период, когда должна быть сформирована единая концепция так называемого единого переходного специального налогового режима, который позволял бы компании по мере роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку, чтобы она не была рывковой сказал он

Предполагается, что новый механизм охватит участников экспериментальных налоговых режимов для самозанятых и пользователей автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Эксперимент с налогом на профессиональный доход рассчитан до конца 2028 года, а с АвтоУСН – до конца 2027-го.

Замглавы ФНС пояснил, что резкое увеличение налоговой нагрузки при переходе между режимами стимулирует дробление бизнеса. Поэтому он призвал уже сейчас искать решения, которые позволят "не уйти в тень физическим лицам".

Ранее в ФНС сообщили, что в текущем году общий объем начислений имущественных налогов вырос на 10% по сравнению с 2025 года и превысил 452 миллиарда рублей. На рост повлияли в том числе обновленные налоговые ставки.