В ФНС пообещали полностью автоматизировать налоговые вычеты к 2028 году Глава ФНС Егоров: к 2028 году все граждане смогут получать вычеты автоматически

Москва26 ноя Вести.Около 70% граждан сегодня получают налоговые вычеты без подтверждающих документов и в короткие сроки, а к 2028 году автоматическое предоставление вычетов станет доступно всем, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью РБК. Он охарактеризовал происходящие в системе вычетов по НДФЛ изменения как "тектонические".

Я все-таки скажу, что все равно очень горжусь работой команды, потому что ребята просто революцию в этом смысле совершили. Я напомню, что люди раньше от четырех месяцев ждали вычетов по НДФЛ, а теперь, извините, тебе за десять дней дают, и все равно хочется побыстрее сказал Егоров

Егоров пояснил, что компании, оказывающие медицинские услуги, услуги фитнеса и другие подобные, на добровольной основе передают в ФНС электронные реестры. По ним служба видит, какую услугу и какому человеку оказали, и может автоматически заранее подготовить документы для каждого.

На сегодня в электронном виде поступает более 70% данных. Со следующего года, по словам главы ФНС, передача сведений станет обязанностью для юридических лиц, оказавших гражданам услуги, чтобы служба могла проактивно предоставлять вычеты всем.

Егоров пообещал завершить переход на автоматическое оформление налоговых вычетов к 2028 году.

В том же интервью глава ФНС назвал число зарегистрированных в России самозанятых.