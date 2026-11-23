В ФНС сообщили о сокращении налоговых споров в судах ФНС: новый порядок взыскания задолженности налогов сократил число судов в 40 раз

Москва23 ноя Вести.При новом порядке взыскания налоговой задолженности число судов с неплательщиками сократилось в 40 раз. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров.

С этого года налоговые органы наделены правом самостоятельно взыскивать задолженность непосредственно с банковских счетов граждан. Перед списанием денежных средств банки отправляют предупреждение.

Те, кого предупредили, если они не согласны, имеют право сказать: "Вы знаете, я не согласен, я могу пожаловаться в налоговую службу, я могу пожаловаться в суд". А те, кто не реагируют, соответственно, по тем происходит списание. И что мы увидели? Мы увидели, что у нас количество жалоб уже не растет. Хотя понятно, это чувствительная тема и такой риск был. И взыскание идет в течение месяца, вместо того года, о котором я говорил. И судов у нас стало с людьми – мы вынуждены подавать на людей в суд были – в 40 раз меньше сказал Егоров

Глава ФНС обратил внимание на то, что раньше количество судов с должниками составляло порядка 4 млн. На сегодняшний день это цифра составляет примерно 120 тысяч.

Будет еще меньше. Нет загруженности работы судебных приставов – все это ушло в прошлое добавил он

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