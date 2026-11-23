ФНС: новая система работы с долгами уменьшила число должников на 7 млн ФНС: число должников сократилось на 7 млн благодаря новой системе

Москва23 ноя Вести.После запуска системы работы с задолженностью граждан число должников в России сократилось на 7 млн человек. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Первое - у нас должниками перестали быть 7 миллионов человек, уменьшилось количество должников сказал Егоров

Он отметил, что взыскание задолженности в среднем занимает около месяца, а рост долга у граждан остается в пределах 2%. Глава ФНС подчеркнул, что для людей этот процесс проходит автоматически.

Егоров также привел данные о снижении нагрузки на судебную систему. По его словам, в прошлом году по вопросам взыскания долгов с граждан прошло 3,8 млн судебных заседаний, тогда как в этом году их число сократилось до 120 тыс.

Кроме того, глава ФНС сообщил, что после внедрения системы работы с долгами граждан в федеральный бюджет за 10 месяцев 2026 года дополнительно поступило 60 млрд рублей.