Москва23 ноя Вести.Разработанная Федеральной налоговой службой (ФНС) система скоринга для бизнеса помогла уменьшить количество расторжений контрактов в Москве до 0,2%. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" руководитель ФНС Даниил Егоров.

По словам главы ФНС, этот сервис используют очень многие компании из разных регионов.

Так как мы обладатели огромного количества очень важных данных, мы сделали так, что ты, например, можешь по себе в налоговой запросить "Как вы меня видите?" - с точки зрения моего финансового состояния, с точки зрения моего юридического статуса, с точки зрения истории исполнения договоров, с точки зрения прозрачности моих контрагентов. И ты эту оценку можешь передать любому контрагенту, любому партнеру, который по ссылке налоговой… перейдет в систему налоговой и там убедится в том, что этому партнеру можно доверять. И сегодня уже очень много как регионов, так и компаний работает с помощью этого сервиса. Коллеги очень профессионально с нами взаимодействуют - я говорю о городе Москва. У них количество расторжения контрактов с использованием этого сервиса упало до 0,2%, что, безусловно, важно сказал Егоров

При этом, по словам главы ФНС, в среде бизнеса растет доверие к контрагентам, а компании еще больше ценят свою репутацию.

Обратите внимание - я не про налоги говорю, я говорю о том, чтобы контракт был исполнен. В итоге, к чему это ведет? Доверие рождает очень важную историю. Оно рождает и формирует реноме каждой отдельной компании. Бренд каждой отдельной компании. И она на рынке уже со временем выглядит совсем по-другому, когда по ней накоплена и представлена информация, как добросовестно, качественно, в сроки она реализует свои проекты, оказывает услуги рассказал Егоров

Также глава ФНС сообщил: регистрация бизнеса в ФНС теперь занимает не более трех суток в зависимости от выбранного способа – онлайн или в офисе.