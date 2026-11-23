Глава ФНС Егоров: зарегистрировать свой бизнес можно всего лишь за сутки

В ФНС рассказали, сколько времени занимает регистрация бизнеса Глава ФНС Егоров: зарегистрировать свой бизнес можно всего лишь за сутки

Москва23 ноя Вести.Регистрация бизнеса в Федеральной налоговой службе России (ФНС) занимает от одних суток до трех в зависимости от выбранного способа – онлайн или в офисе. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель службы Даниил Егоров.

По его словам, ФНС стремится к максимальному вовлечению россиян в бизнес-активность, именно поэтому упрощен и процесс регистрации.

Долгое время была такая логика, что мы стоим на защите входа в бизнес-среду и пытаемся отсечь всех, кто этого не достоин. Сегодня логика абсолютно другая. Мы хотим максимального вовлечения в бизнес-активность. Мы хотим из регистрации сделать, по сути, воронку вовлечения в бизнес-активность отметил Егоров

Он напомнил: в 2010-х годах регистрация бизнеса в ФНС занимала порядка 30 дней.

Если все-таки ты хочешь прийти сам с документами, так скажем, по старинке, то теперь мы это делаем за три дня. Если ты готов с нами работать в автоматизированном режиме – обратиться к услуге "Создай свой бизнес" онлайн, то в этом случае это занимает сутки добавил Егоров

Ранее глава службы рассказал ИС "Вести", как изменилось получение налогового вычета в России. По его словам, благодаря автоматизации процесса срок возврата денежных средств сократился до восьми дней.