ФСН РФ с начала 2026 года усилила проверки расходов бизнеса на УСН

С начала 2026 года налоговики усилили проверки расходов бизнеса ФСН РФ с начала 2026 года усилила проверки расходов бизнеса на УСН

Москва11 ноя Вести.С начала 2026 года Федеральная налоговая служба России усилила проверки расходов бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и налоговых консультантов.

Уточняется, что до этого налоговая не требовала подтверждать безналичные расходы.

Так, представитель одной из столичных компаний с годовым оборотом в 60 млн рублей рассказал, что организацию попросили подтвердить траты за квартал в 3 млн рублей. В ФСН подтвердили, что органы службы систематически следят за соблюдением законодательства, в том числе при проведении камеральных налоговых проверок. А как именно будет проводиться проверка, зависит от конкретного случая.

8 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам проработать расширение практики применения налоговых льгот для IT-компаний по УСН.