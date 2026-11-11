Москва11 нояВести.С начала 2026 года Федеральная налоговая служба России усилила проверки расходов бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и налоговых консультантов.
Уточняется, что до этого налоговая не требовала подтверждать безналичные расходы.
Так, представитель одной из столичных компаний с годовым оборотом в 60 млн рублей рассказал, что организацию попросили подтвердить траты за квартал в 3 млн рублей. В ФСН подтвердили, что органы службы систематически следят за соблюдением законодательства, в том числе при проведении камеральных налоговых проверок. А как именно будет проводиться проверка, зависит от конкретного случая.
8 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам проработать расширение практики применения налоговых льгот для IT-компаний по УСН.