Москва21 окт Вести.Общие объем начислений имущественных налогов (ИН) в 2026 году превысил 452 миллиарда рублей. Это на 10% больше прошлогоднего показателя, заявил ИС "Вести" начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащенов.

В налоговые уведомления включены четыре налога: это транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц и НДФЛ. Надо сказать, что общий объем начислений имущественных налогов в этом году в целом за предшествующий налоговый период у нас составил более 452 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем к прошлому году