ФНС напомнила, что налоги за 2025 год необходимо уплатить до 1 декабря

ФНС: налоговые уведомления за 2025 год получат пользователи госуслуг ФНС напомнила, что налоги за 2025 год необходимо уплатить до 1 декабря

Москва3 окт Вести.По итогам 2025 года россиянам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В ведомстве сообщили, что в личном кабинете на госуслугах будут размещены уведомления по налогам на имущество, землю, транспорт, а также на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год.

Оплатить налог на имущество физических лиц, земельный, транспортный и НДФЛ не позднее 01.12.2026 можно прямо на госуслугах: все необходимые данные для платежа подставляются автоматически говорится в сообщении на сайте ФНС

При этом для жителей отдельных территорий Курской области сроки продлены отдельными постановлениями правительства РФ.