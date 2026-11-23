Юрист напомнил россиянам о последней возможности оплатить налоги за 2025 год Юрист Остапенко: налоги за 2025-й следует оплатить до 1 декабря включительно

Москва23 ноя Вести.Оплату имущественных налогов и НДФЛ из уведомления за 2025 год нужно произвести до 1 декабря включительно, иначе со следующего дня станут начислять пенни. Такое предупреждение сделал юрист Ярослав Остапенко в комментарии изданию "Абзац".

Налоги за 2025 год по общему правилу нужно оплатить до 1 декабря 2026 года включительно сказал эксперт

Юрист уточнил, что имеет в виду налоги на квартиру, дом, землю, машину, а также НДФЛ, включенный в уведомление, например, с процентов по банковским вкладам.

По заявлению Остапенко, для оплаты нужно проверить начисления в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), в приложении "Налоги ФЛ" или на портале "Госуслуги", а бумажную квитанцию можно оплатить по QR-коду в банке или на почте. Юрист напомнил, что отсутствие письма в почтовом ящике не говорит о том, что налоги можно не платить.

Остапенко напомнил, что со 2 декабря начисляются пени (1/300 действующей ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки). При этом налоговая может списать долг без обращения в суд: сначала отправит требование об оплате, а затем уже взыщет долг.

Ранее глава ФНС рассказал, как изменилась процедура получения налогового вычета.