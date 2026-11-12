Путин вспомнил фразу "Где деньги, Зин?", говоря о рисках распределения средств Путин вспомнил фразу "Где деньги, Зин?", говоря о рисках распределения финансов

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин процитировал песню Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора", комментируя планы Российского спортивного фонда (РСФ) финансировать строительные проекты.

Они там из этого фонда собираются всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты, "Где деньги, Зин?" - сразу возникает сакраментальный вопрос отметил российский лидер

Путин также уточнил, что отсутствие прямого поступления финансирования спортивным федерациям его настораживает тем, что такая схема создает риски непрозрачного финансирования.

Президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта предложил направлять средства непосредственно спортивным федерациям.

Глава государства уже обращался к этой цитате из композиции Высоцкого. В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию он использовал фразу "Где деньги, Зин?", комментируя ситуацию с реальными зарплатами ученых.

Ранее в октябре Путин поручил обеспечить должное финансирование спортивных федераций.